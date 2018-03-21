В Прикамье растет заболеваемость гриппом и ОРВИ
Морозы во второй половине марта не прошли бесследно для здоровья пермяков и жителей края. Вновь начался подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. В Роспотребнадзоре отметили, что подъём заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составил почти 18%. Если неделю назад было зарегистрировано 23 тысячи заболевших, то с 12 по 18 марта в Прикамье заболели простудными заболеваниями почти 27 тысяч человек, а это – эпидемический порог. По результатам лабораторного мониторинга в Прикамье циркулируют как вирусы негриппозной этиологии, так и вирусы гриппа. В крае продолжают действовать дополнительные противоэпидемические мероприятия.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
«Горьковка» преобразится
В школе бизнеса проходят уроки безопасности
Сквер Розалии Землячки реконструируют
В Прикамье создан Совет по оздоровлению, отдыху и занятости детей
Иностранные наблюдатели высоко оценили организацию выборов
Из студента - в резиденты
Березниковец осужден за мошенничество
В Кировском районе стартует «заКама fest»
Андрей Кузяев подарил родному вузу новый рояль
Здоровое сердце: В Прикамье создаются территориальные кардиоцентры
Добавить комментарий: