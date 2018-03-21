Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← «Горьковка» преобразится

В Прикамье растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

болезнь

Морозы во второй половине марта не прошли бесследно для здоровья пермяков и жителей края. Вновь начался подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. В Роспотребнадзоре отметили, что подъём заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составил почти 18%. Если неделю назад было зарегистрировано 23 тысячи заболевших, то с 12 по 18 марта в Прикамье заболели простудными заболеваниями почти 27 тысяч человек, а это – эпидемический порог. По результатам лабораторного мониторинга в Прикамье циркулируют как вирусы негриппозной этиологии, так и вирусы гриппа. В крае продолжают действовать дополнительные противоэпидемические мероприятия.

 

Метки: в Пермском крае, Здоровье

Опубликовано: 21.03.2018 в 14:14 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

«Горьковка» преобразится

В школе бизнеса проходят уроки безопасности

Сквер Розалии Землячки реконструируют

В Прикамье создан Совет по оздоровлению, отдыху и занятости детей

Иностранные наблюдатели высоко оценили организацию выборов

Из студента - в резиденты

Березниковец осужден за мошенничество

В Кировском районе стартует «заКама fest»

Андрей Кузяев подарил родному вузу новый рояль

Здоровое сердце: В Прикамье создаются территориальные кардиоцентры


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «Горьковка» преобразится

Обратите внимание

в Перми

Пермяки могут бесплатно овладеть айкидо

В 2017 году общественная организация «Династия» вышла с проектом «Айкидо - детям» за пределы Перми.
21.03.2018 в 13:03

Метки: в Перми, Спорт, Общество

«Вовремя» - добрые новости со всего Прикамья

Программа ВОВРЕМЯ зарядит позитивной энергией на целый день.
21.03.2018 в 12:21

Метки: в Перми, Культура

В Планетарии отметили день весеннего равноденствия

20 марта — день, когда Солнце подходит к окончанию астрономического года. Наступает астрономическая весна.
21.03.2018 в 12:04

Метки: в Перми, В России, Общество, В мире

Рассрочка - это выгодно

Рассрочка с нулевой переплатой - вместо кредита с кабальными процентами.
21.03.2018 в 11:39

Метки: в Перми, Реклама

«Черных лесорубов» заметят из Космоса

В Прикамье запустят первый в стране пилотный проект по оперативному мониторингу лесов со спутника.
21.03.2018 в 11:16

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

В России

В Планетарии отметили день весеннего равноденствия

20 марта — день, когда Солнце подходит к окончанию астрономического года. Наступает астрономическая весна.
21.03.2018 в 12:04

Метки: в Перми, В России, Общество, В мире

1 318 884 прикамца участвовали в выборах президента

Окончательные итоги выборов президента подвели на заседании избирательной комиссии Пермского края.
21.03.2018 в 10:50

Метки: Власть, в Пермском крае, Выборы, В России

Переигровки не будет

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отказал питерскому «Зениту».
20.03.2018 в 17:03

Метки: в Перми, В России, Спорт

Финал Континентального Кубка сократили до одного дня

2-й соревновательный день Финала Континентального Кубка мира по прыжкам на лыжах трамплина в Чайковском был отменен.
20.03.2018 в 16:16

Метки: в Пермском крае, Спорт, В России, В мире

Российские спортсмены заняли второе место в медальном зачете Паралимпиады

Россияне завоевали 24 медали — восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых.
20.03.2018 в 14:32

Метки: В России, В мире, Спорт

Лента новостей RSS каналы

В Прикамье растет заболеваемость гриппом и ОРВИВ Прикамье растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

Пермяки могут бесплатно овладеть айкидоПермяки могут бесплатно овладеть айкидо

В центре внимания: Березовский муниципальный районВ центре внимания: Березовский муниципальный район

«Вовремя» - добрые новости со всего Прикамья«Вовремя» - добрые новости со всего Прикамья

В Планетарии отметили день весеннего равноденствияВ Планетарии отметили день весеннего равноденствия

Рассрочка - это выгодноРассрочка - это выгодно

«Черных лесорубов» заметят из Космоса«Черных лесорубов» заметят из Космоса

1 318 884 прикамца участвовали в выборах президента1 318 884 прикамца участвовали в выборах президента

Сквер Розалии Землячки нуждается в глобальном обновленииСквер Розалии Землячки нуждается в глобальном обновлении

В Прикамье снимут фильм «Сердце Пармы»В Прикамье снимут фильм «Сердце Пармы»

Вести Кудымкар 20.03.2018Вести Кудымкар 20.03.2018

Двухлетнему Кириллу нужна помощьДвухлетнему Кириллу нужна помощь

Рыбак угостил шашлыком лису-воровкуРыбак угостил шашлыком лису-воровку

Переигровки не будетПереигровки не будет

«Пермские медведи» прервали серию неудач«Пермские медведи» прервали серию неудач

Финал Континентального Кубка сократили до одного дняФинал Континентального Кубка сократили до одного дня

Новый арт-объект в Перми: гигантский кубик РубикаНовый арт-объект в Перми: гигантский кубик Рубика

Дом пенсионера превратился в катокДом пенсионера превратился в каток

Денис Мацуев: «Я думаю музыкой»Денис Мацуев: «Я думаю музыкой»

Российские спортсмены заняли второе место в медальном зачете ПаралимпиадыРоссийские спортсмены заняли второе место в медальном зачете Паралимпиады

«Горьковка» преобразится«Горьковка» преобразится

В школе бизнеса проходят уроки безопасностиВ школе бизнеса проходят уроки безопасности

Сквер Розалии Землячки реконструируютСквер Розалии Землячки реконструируют

Выборы президента прошли при рекордной явкеВыборы президента прошли при рекордной явке

Пермь. Вести Спорт 19.03.2018Пермь. Вести Спорт 19.03.2018

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

© 2018 Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 выдано 22.08.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Главный редактор Панина Елена Валерьевна.

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную