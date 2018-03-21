В Прикамье растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

Морозы во второй половине марта не прошли бесследно для здоровья пермяков и жителей края. Вновь начался подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. В Роспотребнадзоре отметили, что подъём заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составил почти 18%. Если неделю назад было зарегистрировано 23 тысячи заболевших, то с 12 по 18 марта в Прикамье заболели простудными заболеваниями почти 27 тысяч человек, а это – эпидемический порог. По результатам лабораторного мониторинга в Прикамье циркулируют как вирусы негриппозной этиологии, так и вирусы гриппа. В крае продолжают действовать дополнительные противоэпидемические мероприятия.