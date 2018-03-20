«Горьковка» преобразится

Пермская библиотека им. Горького проводит конкурс среди молодых дизайнеров, студентов вузов и средних специальных учебных заведений Пермского края. Проект «Новое пространство» призван изменить пространство площади перед зданием «Горьковки». До 15 мая библиотека принимает заявки от студентов-дизайнеров. Им предлагается внести свежие идеи в городское пространство и использовать самые актуальные тенденции и новые направления в современном дизайне. Конкурс проходит по двум направлениям: территория перед библиотекой (с учётом расположения на ней арт-объекта «Яблоко») и тротуара справа от неё, за рестораном «Чайхана».Проекты, прошедшие заочный тур, с 17 мая по 3 июня будут представлены на всеобщее голосование. На сайте библиотеки свой голос за понравившийся дизайн сможет отдать любой желающий. С 7 по 9 июня состоится очная защита финалистов всеобщего голосования перед членами конкурсной комиссии.