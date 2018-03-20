В школе бизнеса проходят уроки безопасности

В пермской школе бизнеса и предпринимательства проходят уроки безопасности, на которые приглашены представители следственного комитета. В ходе встреч ребята узнают, как не стать жертвой преступления и защититься от злоумышленников. Школа бизнеса и предпринимательства является единственным учебным заведением не только в Пермском крае, но и по всей России, где проводятся уникальные уроки в рамках проекта «Безопасность школьника». Курс разработан Академией детской безопасности «Умка» специально для учеников этого образовательного заведения и направлен на повышение уровня безопасности и благополучия школьников в повседневной жизни.Одна из целей занятий – это вызвать интерес у детей, дать прочувствовать им через эмоции, как важна безопасность и что предпринять, чтобы сохранить свое здоровье, а иногда и, возможно, жизнь.