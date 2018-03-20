Сквер Розалии Землячки реконструируют

В этом году места отдыха в городе ждут масштабные изменения. В том числе сквер им. Розалии Землячки. Это один из самых долгожданных объектов для жителей Мотовилихинского района.Сегодня подрядная организация приступила к подготовительным работам – установке ограждения по периметру и сносу аварийных тополей. Затем начнутся демонтажные работы и строительство подземных коммуникаций. Проход по скверу на время реконструкции будет закрыт. Проект реконструкции предусматривает воссоздание его в первоначальном историческом виде: будут восстановлены пешеходные дорожки, ограждение по периметру сквера, установлены лавочки, урны, вновь заработает фонтан в центре сквера, планируется обновить и уличное освещение. При этом, в обновленном сквере появятся игровая зона для детей. Центральный элемент сквера – фонтан – как и прежде, украсят головы львов. У фонтана появится подсветка. Взамен старых аварийных тополей в сквере будет высажено порядка 1200 молодых саженцев деревьев и кустарников ценных пород – яблони, ивы, клены остролистные, рябины, груши, ели колючие, сирень, гортензия, кизильник и другие. Завершить все работы подрядчик должен до конца 2018 года.