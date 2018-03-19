В Прикамье создан Совет по оздоровлению, отдыху и занятости детей
В Прикамье создан Совет по оздоровлению, отдыху и занятости детей. Он призван координировать деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья, заниматься выработкой рекомендаций по занятости подростков. Председателем совета назначена вице-председатель краевого правительства Татьяна Абдуллина. Также в состав совета вошли замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева, детский омбудсмен Светлана Денисова, представители краевого Минздрава, Минспорта и Минобра, МЧС, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и здоровья человека, Законодательного собрания, Управления ГУ МВД по Пермскому краю.
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