Иностранные наблюдатели и эксперты высоко оценили организацию президентских выборов в Прикамье. Наблюдатели из Монголии и Аргентины подчеркнули прозрачность процесса и доступность голосования для маломобильных групп граждан. Международный эксперт из Сербии Милош Джурин посетил три пункта голосования, в том числе в больнице и пункте голосования для инвалидов и также отметил открытость и прозрачность процесса голосования. «Я уверен, выборы проходят демократично: люди приходят, подтверждают свою личность и голосуют за своего кандидата», - рассказал эксперт.