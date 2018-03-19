Иностранные наблюдатели высоко оценили организацию выборов
Иностранные наблюдатели и эксперты высоко оценили организацию президентских выборов в Прикамье. Наблюдатели из Монголии и Аргентины подчеркнули прозрачность процесса и доступность голосования для маломобильных групп граждан. Международный эксперт из Сербии Милош Джурин посетил три пункта голосования, в том числе в больнице и пункте голосования для инвалидов и также отметил открытость и прозрачность процесса голосования. «Я уверен, выборы проходят демократично: люди приходят, подтверждают свою личность и голосуют за своего кандидата», - рассказал эксперт.
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