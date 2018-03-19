Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← Из студента - в резиденты

В Прикамье создан Совет по оздоровлению, отдыху и занятости детей →

Иностранные наблюдатели высоко оценили организацию выборов

выборы

Иностранные наблюдатели и эксперты высоко оценили организацию президентских выборов в Прикамье. Наблюдатели из Монголии и Аргентины подчеркнули прозрачность процесса и доступность голосования для маломобильных групп граждан. Международный эксперт из Сербии Милош Джурин посетил три пункта голосования, в том числе в больнице и пункте голосования для инвалидов и также отметил открытость и прозрачность процесса голосования. «Я уверен, выборы проходят демократично: люди приходят, подтверждают свою личность и голосуют за своего кандидата», - рассказал эксперт. 

Метки: в Пермском крае, Общество, Выборы

Опубликовано: 19.03.2018 в 17:03 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

Из студента - в резиденты

Березниковец осужден за мошенничество

В Кировском районе стартует «заКама fest»

Андрей Кузяев подарил родному вузу новый рояль

Здоровое сердце: В Прикамье создаются территориальные кардиоцентры

В Перми стартовал VIII Международный фестиваль Дениса Мацуева

Борцы с коррупцией отмечают профессиональный праздник

В Перми состоялась премьера барочной оперы «Фаэтон»

Оптика в деревню: В крае устраняют цифровое неравенство

«Премьер» бесплатно показывает новые мультфильмы


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Из студента - в резиденты

В Прикамье создан Совет по оздоровлению, отдыху и занятости детей →

Обратите внимание

в Перми

В Перми завершился VIII Международный фестиваль Дениса Мацуева

Четыре фестивальных дня. Аншлаг и даже переаншлаг на всех концертах.
19.03.2018 в 17:36

Метки: в Перми, Общество, Культура

В Прикамье создан Совет по оздоровлению, отдыху и занятости детей

Председателем совета назначена вице-председатель краевого правительства Татьяна Абдуллина.
19.03.2018 в 17:24

Метки: в Перми, Общество

Выборы президента: предварительные итоги

Окончательные итоги выборов Президента на территории Пермского края избирательная комиссия объявит только завтра.
19.03.2018 в 16:09

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть, Выборы

Новости культуры. Пермь

Обзор главных культурных событий региона.
19.03.2018 в 14:55

Метки: в Перми, в Пермском крае, Культура

Пермский край. Неделя за 159 секунд

События и темы последних дней, о которых стоит сказать особо, - в специальном проекте Неделя за 159 секунд.
19.03.2018 в 13:08

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

В России

Без кота и жизнь не та

Яндекс изучил, насколько сильно жители пятнадцати российских «миллионников» любят собак и кошек.
19.03.2018 в 12:45

Метки: в Перми, Общество, В России

В Пермском крае состоялись выборы Президента Российской Федерации

На 18:00 средняя явка избирателей по краю составила 57,14%.
19.03.2018 в 09:10

Метки: в Пермском крае, Выборы, В России, Власть

И звезда с звездою говорит

Как повлияли астрологи и гороскопы на жизнь некоторых знаменитостей.
18.03.2018 в 16:43

Метки: В России, Кино, СМИ

Сонное царство

Чтобы напомнить людям о важности полноценного сна, ВОЗ учредила День сна.
18.03.2018 в 10:27

Метки: В России, В мире, СМИ

Юрий Колокольников: «Мне легче играть на английском»

Юрий Колокольников – один из немногих российских актеров, которые активно снимаются на Западе, причем не только в ролях «плохих русских».
17.03.2018 в 14:12

Метки: В России, Кино, СМИ

Лента новостей RSS каналы

В Перми завершился VIII Международный фестиваль Дениса МацуеваВ Перми завершился VIII Международный фестиваль Дениса Мацуева

В Прикамье создан Совет по оздоровлению, отдыху и занятости детейВ Прикамье создан Совет по оздоровлению, отдыху и занятости детей

Иностранные наблюдатели высоко оценили организацию выборовИностранные наблюдатели высоко оценили организацию выборов

Лесные пожарные Прикамья готовятся к пожароопасному сезонуЛесные пожарные Прикамья готовятся к пожароопасному сезону

Выборы президента: предварительные итогиВыборы президента: предварительные итоги

Из студента - в резидентыИз студента - в резиденты

Березниковец осужден за мошенничествоБерезниковец осужден за мошенничество

Новости культуры. ПермьНовости культуры. Пермь

В Кудымкаре осудили «черного лесоруба»В Кудымкаре осудили «черного лесоруба»

Банк «Восточный» обещает - будет «Просто»Банк «Восточный» обещает - будет «Просто»

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

Без кота и жизнь не таБез кота и жизнь не та

Минус однаМинус одна

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

В Чайковском прошел Финал Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплинаВ Чайковском прошел Финал Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина

«Загогулины» к аэропорту выпрямят за четверть миллиарда«Загогулины» к аэропорту выпрямят за четверть миллиарда

Лжевнуки «зарабатывали» на доверчивости стариковЛжевнуки «зарабатывали» на доверчивости стариков

В историческом парке новый сотрудник - робот-экскурсоводВ историческом парке новый сотрудник - робот-экскурсовод

В Прикамье открылся первый межрайонный кардиоцентрВ Прикамье открылся первый межрайонный кардиоцентр

Вести Пермь. События неделиВести Пермь. События недели

В Пермском крае состоялись выборы Президента Российской ФедерацииВ Пермском крае состоялись выборы Президента Российской Федерации

И звезда с звездою говоритИ звезда с звездою говорит

Екатерина Стриженова 20 лет официально не ночует домаЕкатерина Стриженова 20 лет официально не ночует дома

Сонное царствоСонное царство

Дороги, которые мы выбираемДороги, которые мы выбираем

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

© 2018 Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 выдано 22.08.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Главный редактор Панина Елена Валерьевна.

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную