Из студента - в резиденты
Студент четвёртого курса ПНИПУ, резидент центра «Мозгово» задумал портативное устройство, которое упростит прокол стенки венозного сосуда с последующим введением иглы в вену. Михаил Ситников, студент аэрокосмического факультета ПНИПУ получил грант конкурса «Умник» на создание прибора, который визуализирует подкожные сосуды. Подобные устройства уже существуют, но стоят они около 400 тысяч. Прибор, который задумал студент, будет стоить в восемь раз меньше - 50 тысяч. В команде Михаила ещё пять студентов из разных вузов: ПНИПУ, ПГНИУ, ПГМУ и университета имени Баумана. Чтобы значительно удешевить стоимость прибора, нужно использовать не столь мощные инфракрасные светодиоды, которые и стоят значительно дешевле. На функции прибора это не влияет. Разработчик получил статус резидента инновационного центра «Мозгово» после участия в образовательном курсе «Из студента в резиденты».
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