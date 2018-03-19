Березниковец осужден за мошенничество, совершенное в отношении своей бывшей коллеги. В ходе дознания установлено, что в мае прошлого года 30-летний местный житель попросил у коллеги телефон позвонить. Затем с помощью онлайн приложения перевел с банковского счета потерпевшей 2 тысячи рублей на карту своего знакомого. На следующий день молодой человек аналогичным способом похитил у коллеги еще 1 тысячу рублей. Обнаружив пропажу денежных средств с банковской карты, потерпевшая обратилась в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали злоумышленника, возбудили уголовное дело. Суд назначил виновному наказание в виде 280 часов обязательных работ. Сотрудники полиции призывают пользователей онлайн-банкинга к бдительности и рекомендуют становить на онлай приложение надежный пароль. А также не оставляйте без присмотра свои гаджеты. Почаще проверяйте свой банковский счет и при обнаружении пропажи денежных средств незамедлительно обращайтесь в ближайшее отделение банка.