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Березниковец осужден за мошенничество

мошенник

Березниковец осужден за мошенничество, совершенное в отношении своей бывшей коллеги. В ходе дознания установлено, что в мае прошлого года 30-летний местный житель попросил у коллеги телефон позвонить. Затем с помощью онлайн приложения перевел с банковского счета потерпевшей 2 тысячи рублей на карту своего знакомого. На следующий день молодой человек аналогичным способом похитил у коллеги еще 1 тысячу рублей.  Обнаружив пропажу денежных средств с банковской карты, потерпевшая обратилась в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали злоумышленника,  возбудили уголовное дело. Суд назначил виновному наказание в виде 280 часов обязательных работ. Сотрудники полиции призывают пользователей онлайн-банкинга к бдительности и рекомендуют становить  на онлай приложение надежный пароль. А также не оставляйте без присмотра свои гаджеты. Почаще проверяйте свой банковский счет и при обнаружении пропажи денежных средств незамедлительно обращайтесь в ближайшее отделение банка.

Метки: в Пермском крае, Преступления, Деньги

Опубликовано: 19.03.2018 в 15:18 в рубрике - Радио Пермского края

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