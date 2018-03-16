В Кировском районе стартует «заКама fest»
В Кировском районе Перми в ближайшие два дня пройдет фестиваль «заКама fest», который проводит администрация района совместно с музеем современного искусства PERMM. В программе – мастер-классы, творческие встречи с представителями пермского стрит-арта и концерты. Сегодня «заКама fest» состоится pre-party фестиваля, на которой прозвучат выступления известных хип-хоп исполнителей, таких как Алиш, Макс Флай и Arik, и состоится шоу танцевальной брейк-команды 99PRO. Второй день пройдет под знаком воды. Гости фестиваля дадут свое определение слову «Кама», будут строить инсталляции с кораблями и яхтами и смогут посетить творческую встречу с пермским уличным художником Витей «Фрукты», а также послушать Dj-сет от Никиты Классена. Мероприятие пройдет в ТЦ «Браво»: улица Светлогорская, 22. Время работы фестиваля: сегодня с 19 до 21 часа, завтра с 12 до 19 часов.
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