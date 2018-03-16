Андрей Кузяев подарил родному вузу новый рояль

Новый рояль чешской марки Petrof будет презентован в Пермском университете. Торжественная церемония состоится в концертном зале Студенческого дворца культуры ПГНИУ. На закрытом вечере выступит известный российский пианист-виртуоз, народный артист России Денис Мацуев. Он первым прикоснется к клавишам инструмента, который, кстати сказать, является подарком одного из выпускников вуза Андрея Кузяева, предпринимателя, президента АО «ЭР-Телеком Холдинг».