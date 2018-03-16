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← В Перми стартовал VIII Международный фестиваль Дениса Мацуева

Здоровое сердце: В Прикамье создаются территориальные кардиоцентры

   кардиологи

В Прикамье создаются территориальные кардиоцентры. Первый  откроется в Верещагино, он будет принимать пациентов из Верещагинского, Сивинского, Карагайского, Очерского, Частинского и Большесосновского районов. Основная функция межмуниципального кардиологического центра - наблюдение пациентов в группе риска сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь это пациенты с высоким артериальным давлением, перенесенными инсультами и с хронической ишемической болезнью сердца. Так, что касается вышеназванной группы районов, то здесь из 100 тысяч прикрепленного взрослого населения 40% должны стоять на постоянном учете и регулярно проходить осмотр кардиолога. По факту на учете состоят не более 10–20%. Территориальный кардиоцентр будет работать на базе Верещагинской ЦРБ, где специальный кабинет оснащен необходимым кардиологическим оборудованием. По отдельному расписанию будет приезжать специалист Краевого кардиодиспансера. Следующий межмуниципальный кардиоцентр планируется открыть  в Перми для обслуживания жителей Ленинского, Индустриального и других районов. В дальнейшем  сеть таких центров будет организована по всему краю.

Метки: в Пермском крае, Общество, Здоровье

Опубликовано: 16.03.2018 в 13:09 в рубрике - Радио Пермского края

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← В Перми стартовал VIII Международный фестиваль Дениса Мацуева

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