Здоровое сердце: В Прикамье создаются территориальные кардиоцентры

В Прикамье создаются территориальные кардиоцентры. Первый откроется в Верещагино, он будет принимать пациентов из Верещагинского, Сивинского, Карагайского, Очерского, Частинского и Большесосновского районов. Основная функция межмуниципального кардиологического центра - наблюдение пациентов в группе риска сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь это пациенты с высоким артериальным давлением, перенесенными инсультами и с хронической ишемической болезнью сердца. Так, что касается вышеназванной группы районов, то здесь из 100 тысяч прикрепленного взрослого населения 40% должны стоять на постоянном учете и регулярно проходить осмотр кардиолога. По факту на учете состоят не более 10–20%. Территориальный кардиоцентр будет работать на базе Верещагинской ЦРБ, где специальный кабинет оснащен необходимым кардиологическим оборудованием. По отдельному расписанию будет приезжать специалист Краевого кардиодиспансера. Следующий межмуниципальный кардиоцентр планируется открыть в Перми для обслуживания жителей Ленинского, Индустриального и других районов. В дальнейшем сеть таких центров будет организована по всему краю.