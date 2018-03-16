В Перми стартовал VIII Международный фестиваль Дениса Мацуева

Большим симфоническим концертом в Большом зале краевой филармонии открылся 8-й международный фестиваль Дениса Мацуева. Фестиваль проводится при поддержке министерств культуры Пермского края и РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны». В течение четырех дней со сцены Органного и Большого залов Пермской филармонии будет звучать классическая, современная и джазовая музыка в исполнении маэстро Дениса Мацуева и талантливых музыкантов – лучших представителей нового поколения и признанных мастеров мирового уровня.