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В Перми стартовал VIII Международный фестиваль Дениса Мацуева
Большим симфоническим концертом в Большом зале краевой филармонии открылся 8-й международный фестиваль Дениса Мацуева. Фестиваль проводится при поддержке министерств культуры Пермского края и РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны». В течение четырех дней со сцены Органного и Большого залов Пермской филармонии будет звучать классическая, современная и джазовая музыка в исполнении маэстро Дениса Мацуева и талантливых музыкантов – лучших представителей нового поколения и признанных мастеров мирового уровня.
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