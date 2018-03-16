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Борцы с коррупцией отмечают профессиональный праздник
16 марта у сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России - профессиональный праздник. Отметит его и наше Управление, чьи сотрудники за минувший год выявили более 1100 преступлений, среди которых - факты хищений в бюджетной сфере, лесопромышленном комплексе, ЖКХ. Из незаконного оборота изъято более 200 тысяч литров алкогольной продукции, около полутысячи преступников привлечены к уголовной ответственности. Как отметил на пресс-конфкренции начальник Управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией ГУ МВД по Пермскому краю Вячеслав Еговцев, особую гордость у них вызывают успехи по борьбе с незаконным обналичиванием денежных средств.
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