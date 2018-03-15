В Перми состоялась премьера барочной оперы «Фаэтон»
В Перми состоялась премьера совместного проекта академического театра оперы и балета и театрального департамента Версальского дворца – барочная опера «Фаэтон». В мае опера будет представлена в Королевской опере Версаля. Исполнять новую оперу будет сводный оркестр, состоящий из музыкантов французского ансамбля Le Poème Harmonique и пермского оркестра musicAeterna, а также интернациональный состав солистов. Играть музыканты будут на уникальных старинных инструментах. Одна из особенностей оперы - старинное произношение и своеобразная жестикуляция. Поэтому артисты хора и солисты в течение нескольких месяцев занимались с мастерами по барочной пластике и старофранцузскому языку, создавая жестовую партитуру и подробный интонационный рисунок оперы.
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