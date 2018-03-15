Оптика в деревню: В крае устраняют цифровое неравенство

В Прикамье продолжается реализация федерального проекта устранения цифрового неравенства в 2018 году. Более 50 точек доступа в интернет будут построены ПАО «Ростелеком» в небольших поселениях региона, а это значит, что еще около 20 тысяч человек получат выход в глобальную сеть. По словам исполняющего обязанности министра информационного развития и связи Пермского края Игоря Никитина, всего до конца 2019 года в рамках программы устранения цифрового неравенства в Прикамье планируется установка 305 точек доступа WI-FI. Высокоскоростным интернетом будут обеспечены отдаленные и труднодоступные населенные пункты с численностью жителей от 250 до 500 человек. В 2018 году «оптическая» стройка будет идти в Бардымском, Большесосновском, Гайнском, Кудымкарском, Куединском, Кунгурском, Пермском, Октябрьском, Чернушинском районах Прикамья, а также Косинском районе и Губахинском городских округах.