«Премьер» бесплатно показывает новые мультфильмы

«Премьер» бесплатно показывает новые российские мультфильмы. Три дня – 14, 15, 16 марта в киноцентре «Премьер» будет проходить 5-я Юбилейная акция «Открытая Премьера» - ключевое мероприятие 23-го Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. Акция «Открытая Премьера» проходит одновременно в разных регионах страны. Новейшие российские мультфильмы посмотрят сразу и жюри в Суздале и зрители кинотеатров в других городах. Кроме того, все зрители имеют уникальную возможность проголосовать за полюбившийся мультфильм. По итогам голосования будет вручён Приз зрительских симпатий. А картина и автор получат специальный приз Фестиваля на церемонии закрытия 17 марта в Суздале. Посмотреть новинки российской анимации два раза в день можно в центре «Премьер» совершенно бесплатно. Все три дня с 14 по16 марта сеансы будут начинаться в 13.30 и 15.30.