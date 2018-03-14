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В Перми пройдет ярмарка вакансий
В Перми пройдет ярмарка вакансий. Она состоится в Мотовилихинском отделе городской службы занятости c 15:30 до 16:30. Посетить ярмарку смогут все желающие. Работодатель предложит вакансии менеджера по туризму, директора ресторана, судового медика, пекаря, бармена, официанта, кухонного рабочего, прачки, шеф-повара, повара (3,4,5 разряда). Все желающие смогут напрямую пообщаться с представителем организации.
C начала года городской центр занятости трудоустроил 2084 человека, из них в феврале – 1066. В начале марта в банке вакансий было 6128 свободных рабочих мест, из них 42,9% – рабочие профессии, 95,2% – с оплатой труда выше прожиточного минимума.
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