Архив Пермского края проводит День открытых дверей

На День открытых дверей приглашает Государственный архив Пермского края. Мероприятие, которое пройдет 14 марта с 11 до 16.30 по адресу: улица Студенческая, 36, приурочено к 100-летию архивной службы России. Организаторы предлагают гостям программу мероприятий, среди которых каждый сможет отыскать что-то интересное.

В рамках Дня открытых дверей состоится серия презентаций и мастер-классов. С 13.00 до 16.30 состоятся мастер-классы сотрудников архива по популярным тематикам: «Как прочитать рукописный текст 18 века?», «О чем рассказывает фотография?», «Как найти документы о своем предке?», «Как найти документы социально-правового характера?». В мастерской «Как сохранить личный архив?» специалисты архивной лаборатории обучат желающих азам реставрационных работ и расскажут, как правильно хранить документы в домашних архивах.

Гости Архива смогут поучаствовать в мгновенной лотерее и, в случае удачи, выиграть актуальные издания архива. Кроме того, будут работать интерактивные зоны, где можно будет собрать архивные пазлы.

В течение дня гости архива смогут познакомиться с теми сторонами работы учреждения, которые обычно скрыты от глаз посетителей, а также узнать много практической информации.