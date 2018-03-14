Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← Подросткам, напавшим на пермскую школу, продлили арест

Архив Пермского края проводит День открытых дверей

схема

На День открытых дверей приглашает Государственный архив Пермского края. Мероприятие, которое пройдет 14 марта с 11 до 16.30 по адресу: улица Студенческая, 36, приурочено к 100-летию архивной службы России. Организаторы предлагают гостям программу мероприятий, среди которых каждый сможет отыскать что-то интересное. 

В рамках Дня открытых дверей состоится серия презентаций и мастер-классов. С 13.00 до 16.30 состоятся мастер-классы сотрудников архива по популярным тематикам: «Как прочитать рукописный текст 18 века?», «О чем рассказывает фотография?», «Как найти документы о своем предке?», «Как найти документы социально-правового характера?». В мастерской «Как сохранить личный архив?» специалисты архивной лаборатории обучат желающих азам реставрационных работ и расскажут, как правильно хранить документы в домашних архивах.

Гости Архива смогут поучаствовать в мгновенной лотерее и, в случае удачи, выиграть актуальные издания архива. Кроме того, будут работать интерактивные зоны, где можно будет собрать архивные пазлы.

В течение дня гости архива смогут познакомиться с теми сторонами работы учреждения, которые обычно скрыты от глаз посетителей, а также узнать много практической информации.

Метки: в Пермском крае, в Перми

Опубликовано: 14.03.2018 в 12:55 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

Подросткам, напавшим на пермскую школу, продлили арест

«Золотая Маска»: пермский спектакль попал на «Детский Weekend»

Начинающих фермеров поддержат грантами

Пермский край готовится к паводку

Пожар на складе тушили 3,5 часа

Над Прикамьем пролетает МКС

«Ледовый сезон» подошел к концу

В Чайковском пройдет финал Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина

Слово о Горьком

День Победы: нужны волонтёры


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Подросткам, напавшим на пермскую школу, продлили арест

Обратите внимание

в Перми

Пермь. Новости культуры 13.03.2018

Обзор главных культурных событий региона.
14.03.2018 в 15:11

Метки: в Перми, Культура, Общество

«Я испугался и оставил место ДТП»

24-летний пермяк, виновник аварии со скорой помощью в Перми задержан.
14.03.2018 в 14:40

Метки: в Перми, Происшествия, Аварии

Архив Пермского края проводит День открытых дверей

В рамках Дня открытых дверей состоится серия презентаций и мастер-классов.
14.03.2018 в 12:55

Метки: в Пермском крае, в Перми

Подросткам, напавшим на пермскую школу, продлили арест

Продление сроков расследования связано с необходимостью проведения ряда экспертиз.
14.03.2018 в 12:35

Метки: в Перми, В России, Происшествия

Лирика большого города

В Пермской галерее открылась выставка работ Александра Зырянова.
14.03.2018 в 12:14

Метки: в Перми, Общество

В России

Подросткам, напавшим на пермскую школу, продлили арест

Продление сроков расследования связано с необходимостью проведения ряда экспертиз.
14.03.2018 в 12:35

Метки: в Перми, В России, Происшествия

Выборы близко

Поменялась процедура подачи заявления о голосовании по месту пребывания.
14.03.2018 в 09:40

Метки: в Перми, В России, Выборы

«Амкар» проиграл в Уфе «Арсеналу»

Итог 0:2, пока «Амкар» сохраняет 14-ю строчку турнирной таблицы Чемпионата РФПЛ.
13.03.2018 в 16:32

Метки: в Перми, В России, Спорт

Южноуральцы - чемпионы России в ски-кроссе

Главный турнир страны по фристайлу прошёл в Миассе.
13.03.2018 в 16:05

Метки: в Пермском крае, Спорт, В России

Парад памяти: Уральскому добровольческому танковому корпусу 75

В годы Великой Отечественной войны немцы звали Уральский танковый корпус дивизией «черных ножей».
13.03.2018 в 14:57

Метки: в Перми, Общество, В России

Лента новостей RSS каналы

Пермь. Новости культуры 13.03.2018Пермь. Новости культуры 13.03.2018

«Я испугался и оставил место ДТП»«Я испугался и оставил место ДТП»

«Заезд-2018»: до финиша добрались не все«Заезд-2018»: до финиша добрались не все

Архив Пермского края проводит День открытых дверейАрхив Пермского края проводит День открытых дверей

Подросткам, напавшим на пермскую школу, продлили арестПодросткам, напавшим на пермскую школу, продлили арест

Лирика большого городаЛирика большого города

Инвалиду I группы помогла прокуратураИнвалиду I группы помогла прокуратура

В Пермском цирке выступает 6-метровый артистВ Пермском цирке выступает 6-метровый артист

Нулевой травматизм: как в Прикамье охраняют здоровье работниковНулевой травматизм: как в Прикамье охраняют здоровье работников

МЧС предупреждает: сильный ветерМЧС предупреждает: сильный ветер

В селе Фролы открыли новую школуВ селе Фролы открыли новую школу

Выборы близкоВыборы близко

Горе-родители забыли младенца в магазинеГоре-родители забыли младенца в магазине

Вести Кудымкар 13.03.2018Вести Кудымкар 13.03.2018

В Перми судят главу банды «черных риелторов»В Перми судят главу банды «черных риелторов»

Финифть - застывшая сказкаФинифть - застывшая сказка

На финальный марш-бросок сил не хватилоНа финальный марш-бросок сил не хватило

«Амкар» проиграл в Уфе «Арсеналу»«Амкар» проиграл в Уфе «Арсеналу»

Южноуральцы - чемпионы России в ски-кроссеЮжноуральцы - чемпионы России в ски-кроссе

Вечер большого бокса в ПермиВечер большого бокса в Перми

Знак «ГТО» на груди у негоЗнак «ГТО» на груди у него

Парад памяти: Уральскому добровольческому танковому корпусу 75Парад памяти: Уральскому добровольческому танковому корпусу 75

В Прикамье закрыли первую ледовую переправуВ Прикамье закрыли первую ледовую переправу

Пермь. Вести СпортПермь. Вести Спорт

«Золотая Маска»: пермский спектакль попал на «Детский Weekend»«Золотая Маска»: пермский спектакль попал на «Детский Weekend»

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

© 2018 Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 выдано 22.08.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Главный редактор Панина Елена Валерьевна.

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную