Подросткам, напавшим на пермскую школу, продлили арест

Следственный комитет России продлил сроки следствия по уголовному делу в отношении двух подростков, напавших 15 января на учеников и учителя в школе №127 Перми. Также продлены сроки содержания под стражей для одного из подростков, ходатайство о продлении ареста второму фигуранту будет рассмотрено в ближайшее время. Продление сроков расследования связано с необходимостью проведения ряда экспертиз, в том числе и судебно-психиатрической, которая пройдет в институте им. Сербского в Москве.