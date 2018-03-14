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Подросткам, напавшим на пермскую школу, продлили арест
Следственный комитет России продлил сроки следствия по уголовному делу в отношении двух подростков, напавших 15 января на учеников и учителя в школе №127 Перми. Также продлены сроки содержания под стражей для одного из подростков, ходатайство о продлении ареста второму фигуранту будет рассмотрено в ближайшее время. Продление сроков расследования связано с необходимостью проведения ряда экспертиз, в том числе и судебно-психиатрической, которая пройдет в институте им. Сербского в Москве.
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