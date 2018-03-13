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«Золотая Маска»: пермский спектакль попал на «Детский Weekend»

Меня зовут Лёк

Спектакль Пермского театра кукол вошел в программу «Детский Weekend» фестиваля «Золотая Маска». Данный тематический проект, адресованный юной аудитории, проходит наряду с конкурсной программой национальной театральной премии. Пермский театр кукол покажет свою недавнюю премьеру – «Меня зовут Лёк». Два спектакля пройдут 17 марта на сцене филиала московского Театра им. Пушкина. Спектакль создан по мотивам рассказа немецкой писательницы Андреа Софи Яннуш «Ling» («Ling» – окончание слова «Schmetterling», отсюда и «Лёк» – окончание эквивалентного в русском языке слова «Мотылёк»). Создатели - режиссер Александр Янушкевич и художник Татьяна Нерсисян, которые также являются авторами известного спектакля «Толстая тетрадь» – лауреата двух премий «Золотой Маски» в 2016 году в номинациях «Лучший спектакль в театре кукол» и «Лучшая работа художника в театре кукол». В этот раз они решили повнимательнее вглядеться в микромир и рассказать зрителям историю одного мотылька. За свою по человеческим – короткую, а по мотыльковым меркам – долгую и насыщенную жизнь он успевает переделать массу дел и открыть для себя большой мир. Во всей его красоте и со всеми приключениями и опасностями. «Меня зовут Лёк» – это спектакль, с которого даже взрослые уходят совершенно очарованные, - отмечают в театре. 

Метки: в Перми, Культура, В России

Опубликовано: 13.03.2018 в 13:12 в рубрике - Радио Пермского края

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