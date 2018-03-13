Начинающих фермеров поддержат грантами

Минсельхоз края в течение этой недели проводит приём документов от глав крестьянских хозяйств на получение государственного гранта для начинающих фермеров. Гранты носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александра Козюкова, «начинающие фермеры могут направить средства на приобретение земель сельхозназначения, приобретение, строительство и реконструкцию производственных и складских зданий, помещений, пристроек, их подключение к инженерным сетям, приобретение сельскохозяйственных животных, за исключением свиней или поросят, посадочного материала, покупку сельхозтехники, грузового автотранспорта, оборудования для производства и переработки сельхозпродукции». До 16 марта подать заявку на получение гранта может глава КФХ, являющийся гражданином Российской Федерации. При этом хозяйство должно быть «молодым» (до 2 лет). В 2018 году в Пермском крае на поддержку начинающих фермеров предусмотрено 67 с половиной миллионов рублей, в том числе 18,2 млн - из краевого бюджета и 49,2 млн - из федерального.