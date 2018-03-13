Пермский край готовится к паводку

В территориях края начались противопаводковые мероприятия. С приходом календарной весны и в преддверии активного таяния снега администрации городов и районов проверяют зоны возможного подтопления, особое внимание будет уделено очистке ливнеприемников, водоотводных дренажных канав, своевременной вывозке снега. Это позволит избежать скопления талых вод на дорогах. Готовятся к наступлению весеннего половодья и экстренные службы. Так, в Перми 22 марта состоится штабная тренировка, в ходе которой будут уточнены зоны возможного подтопления в период весеннего половодья на основе инженерно-геодезических изысканий, организовано дополнительное обучение к действиям при угрозе, возникновении и ликвидации ЧС в период весеннего половодья, отработаны вопросы взаимодействия сил и средств по ликвидации возможных последствий и другое. На 29 марта запланировано участие экстренных служб в тренировке по половодью, проводимой Главным управлением МЧС России по Пермскому краю, Центральным региональным центром МЧС по условной обстановке, сложившейся на территории Перми.