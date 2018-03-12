Пожар на складе тушили 3,5 часа
При пожаре на складе никто не пострадал. Около половины шестого утра сегодня в краевое МЧС поступило сообщение о пожаре в здании на улице Промышленная в Перми – горел склад завода «Пеноплэкс». В момент возгорания в помещениях находилось 14 человек. По словам начальника пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю Оксаны Бутиной, к месту ЧП выехали пожарно-спасательные подразделения в количестве 56 человек личного состава и 22 единиц спецтехники. К моменту прибытия огнеборцев огонь в здании уже перекинулся на крыши и часть кровли обрушилась. Весь персонал, ранее находившийся в промышленном здании, успел эвакуироваться. Никто не пострадал.Общая площадь возгорания превысила 400 квадратных метров. Возгорание тушили более 3,5 часов, и пожар был полностью ликвидирован в 9:10. На месте была проведена проверка по пожару, работали дознаватели управления надзорной деятельности и профилактической работы, специалисты испытательной пожарной лаборатории. Точную причину возгорания эксперты назовут позднее.
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