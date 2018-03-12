Над Прикамьем пролетает МКС
В марте жители Пермского края вновь смогут увидеть в ночном небе полет Международной космической станции. Лучше всего МКС можно будет наблюдать 30 марта в 21:45, менее отчетливо станцию можно увидеть с 8 по 13 марта и 29 числа. МКС будет видно невооруженным глазом, а в астрономический бинокль можно будет различить солнечные батареи и модули. Найти МКС на ночном небе просто: это очень яркая «звезда», которая равномерно движется с запада на восток. Весь путь по звёздному небу занимает у неё около 5 минут. Лучше всего самый крупный искусственный спутник Земли можно будет разглядеть на возвышенности или за пределами города, где обзору не будут мешать яркие источники света.
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