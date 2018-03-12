«Ледовый сезон» подошел к концу

На закрытии «Ледового сезона» пермяков ждали конкурсы, мастер-классы и флешмоб. Торжественное закрытие проекта «Ледовый сезон» состоялось на всех семи муниципальных катках 11 марта в 20 часов. Центральное мероприятие прошло на катке стадиона «Юность» (улица Революции, 27). В программе – показательные выступления фигуристов, танцевальный флешмоб на коньках, мастер-классы от профессиональных спортсменов и, конечно, массовое катание.