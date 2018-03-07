17-18 марта в Чайковском пройдет финал Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина. Участие в соревнованиях уже подтвердили сборные Чехии, Австрии, Польши, Германии, Словении и Казахстана. Прием заявок ещё продолжается. Сборная России выступит на турнире в расширенном составе. В команду вошли участники Кубка мира и Олимпийских игр.



Пермский край принимает финал Континентального Кубка в третий раз. В марте 2016 года победу одержал легендарный норвежский спортсмен Том Хильде, в 2017 году кубок достался представителю Австрии Клеменсу Айгнеру.



Традиционно финал Континентального Кубка собирает несколько тысяч болельщиков, которые приезжают в Чайковский со всей России. Для болельщиков всех возрастов будет организовано большое количество спортивных развлечений - каток, площадка, на которой будет организован мини-футбольный турнир, трамплин для прыжков на лыжах для самых маленьких, большое количество пунктов питания и специальная тёплая детская площадка от музея современного искусства PERMM.