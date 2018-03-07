Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← Слово о Горьком

В Чайковском пройдет финал Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина

кубок

17-18 марта в Чайковском пройдет финал Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина. Участие в соревнованиях уже подтвердили сборные Чехии, Австрии, Польши, Германии, Словении и Казахстана. Прием заявок ещё продолжается. Сборная России выступит на турнире в расширенном составе. В команду вошли участники Кубка мира и Олимпийских игр. 

Пермский край принимает финал Континентального Кубка в третий раз. В марте 2016 года победу одержал легендарный норвежский спортсмен Том Хильде, в 2017 году кубок достался представителю Австрии Клеменсу Айгнеру.
        
Традиционно финал Континентального Кубка собирает несколько тысяч болельщиков, которые приезжают в Чайковский со всей России. Для болельщиков всех возрастов будет организовано большое количество спортивных развлечений - каток, площадка, на которой будет организован мини-футбольный турнир, трамплин для прыжков на лыжах для самых маленьких, большое количество пунктов питания и специальная тёплая детская площадка от музея современного искусства PERMM.

Метки: в Пермском крае, Спорт, Общество

Опубликовано: 07.03.2018 в 17:04 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

Слово о Горьком

День Победы: нужны волонтёры

Пермские «управляшки» накажут за сосульки

Февраль выдался «урожайным»

Акварельные чудеса Анастасии Столбовой

Аварию устранили, газ включили

Жительницу Краснокамска обвиняют в растрате «крестьянских» грантов

Семья как символ счастья

8 Марта в каждый дом

Финансовая грамотность: Индивидуальный инвестиционный счет


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Слово о Горьком

Обратите внимание

в Перми

С праздником, дорогие женщины!

Мужчины поздравляют прекрасную половину человечества с Международным женским днем.
07.03.2018 в 17:45

Метки: в Перми, В России, Общество

Слово о Горьком

Новая выставка в Пермской художественной галерее посвящена 150-летию со дня рождения писателя А.М. Горького.
07.03.2018 в 16:36

Метки: в Перми, Культура, Общество

МЧС предупреждает: сильный ветер

Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
07.03.2018 в 16:09

Метки: в Перми, в Пермском крае

День Победы: нужны волонтёры

В Перми стартовал набор волонтеров для помощи в организации и проведении 9 Мая.
07.03.2018 в 15:45

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Пассажиркам электричек дарят семена

Цветы и внимание в ближайшие дни ждут пассажирок пермских электричек.
07.03.2018 в 15:25

Метки: в Перми, Общество

В России

С праздником, дорогие женщины!

Мужчины поздравляют прекрасную половину человечества с Международным женским днем.
07.03.2018 в 17:45

Метки: в Перми, В России, Общество

Пермь посетил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин

Вице-премьер проверил, как в Пермском крае обстоят дела с диверсификацией экономики.
07.03.2018 в 09:43

Метки: в Пермском крае, В России, Экономика, Власть

«Амкар» сыграл вничью с «Зенитом»

Матч изобиловал острыми моментами.
06.03.2018 в 15:23

Метки: в Перми, Спорт, Общество, В России

Михаил Бабич поздравил женщин ПФО с 8 Марта

Полпред президента в ПФО Михаил Бабич поздравил женщин с наступающим праздником.
06.03.2018 в 14:13

Метки: в Перми, В России, Власть

Финансовая грамотность: Индивидуальный инвестиционный счет

Индивидуальные инвестиционные счета - это большие возможности для опытных и начинающих инвесторов.
06.03.2018 в 11:56

Метки: в Перми, Экономика, Деньги, В России

Лента новостей RSS каналы

С праздником, дорогие женщины!С праздником, дорогие женщины!

ГТО все возрасты покорныГТО все возрасты покорны

В Чайковском пройдет финал Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплинаВ Чайковском пройдет финал Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина

Слово о ГорькомСлово о Горьком

МЧС предупреждает: сильный ветерМЧС предупреждает: сильный ветер

Права инвалида защитила прокуратураПрава инвалида защитила прокуратура

День Победы: нужны волонтёрыДень Победы: нужны волонтёры

Пассажиркам электричек дарят семенаПассажиркам электричек дарят семена

Пермские «управляшки» накажут за сосулькиПермские «управляшки» накажут за сосульки

Новости культуры. Пермь 06.03.2018Новости культуры. Пермь 06.03.2018

Февраль выдался «урожайным»Февраль выдался «урожайным»

Коми-пермяки снимают ролики к юбилею ГорькогоКоми-пермяки снимают ролики к юбилею Горького

Глава Перми поздравил женщинГлава Перми поздравил женщин

ЛУКОЙЛ за здоровье нацииЛУКОЙЛ за здоровье нации

Акварельные чудеса Анастасии СтолбовойАкварельные чудеса Анастасии Столбовой

Аварию устранили, газ включилиАварию устранили, газ включили

Ветра зимыВетра зимы

Избирательные участки прошли тест на доступностьИзбирательные участки прошли тест на доступность

Пермь посетил российский вице-премьер Дмитрий РогозинПермь посетил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин

Экс-ректора Пермской фармакадемии судят за хищение 25 миллионовЭкс-ректора Пермской фармакадемии судят за хищение 25 миллионов

Вести Кудымкар 06.03.2018Вести Кудымкар 06.03.2018

Брошенный щенок обрел новый домБрошенный щенок обрел новый дом

Пермский губернский оркестр дарил женщинам цветы и музыкуПермский губернский оркестр дарил женщинам цветы и музыку

Синоптики обещают серьезное похолоданиеСиноптики обещают серьезное похолодание

Олимпийскую победу хоккеистов отметили товарищеским матчемОлимпийскую победу хоккеистов отметили товарищеским матчем

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

© 2018 Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 выдано 22.08.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Главный редактор Панина Елена Валерьевна.

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную