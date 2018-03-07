Пермские «управляшки» накажут за сосульки
Городской департамент ЖКХ потребовал усилить контроль районных администраций за состоянием кровель. Перед управляющими компаниями поставлена задача внепланово проводить осмотр жилого фонда. В департаменте ЖКХ напоминают, что ответственность за состояние крыш и дворов жилых домов лежит на управляющих компаниях, ТСЖ. Проведение работ по содержанию дома оплачивается его жильцами вместе с другими жилищно-коммунальными услугами. Своевременная уборка позволяет обезопасить людей от схода снега или падения сосулек с крыш.С начала марта специалисты МКУ «Городская коммунальная служба» и сотрудники районных администраций регулярно проводят проверки придомовых территорий и кровель и контролировать работу управляющих организаций.Так, городской коммунальной службой уже проверено 435 дворовых территорий. Снежные свесы и ледовые образования на кровлях и на козырьках подъездов зафиксированы по 25 адресам. В адрес управляющих компаний уже направлены предупреждения о необходимости проведения оперативной уборки. В ближайшие дни будут проведены повторные объезды.
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