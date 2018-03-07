Февраль выдался «урожайным»

В феврале в Перми появились на свет 1110 малышей, из них 560 мальчиков и 550 девочек. Двойняшек родилось на шесть пар больше по сравнению с февралем прошлого года (20 и 14 соответственно). В Ленинском и Свердловском районах зарегистрировано по четыре двойни, в Мотовилихинском и Индустриальном – по три, в Дзержинском районе и в Новых Лядах – по две, в Орджоникидзевском районе – одна. Родители дали им как традиционные, так и необычные имена. Например, мальчиков часто называют такими именами, как Александр, Матвей, Андрей, Михаил, Артем, Егор, Дмитрий, девочек – Ксения, Юлия, Арина, Ева, София. Среди необычных и редких имен – Космос, Стэфан, Лаврентий, Эрик, Оливия, Илана, Виталина, Теона, Ульяна. В феврале в Перми на 1,8% увеличилась активность пермяков в вопросах изменения своих личных данных, то есть фамилии, имени, отчества – составлено 54 записи актов о перемене имени.