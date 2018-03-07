День Победы: нужны волонтёры

В Перми стартовал набор волонтеров для помощи в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Великой Победы, в том числе для участия в Торжественном прохождении войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади в День Победы. Перед главными событиями волонтерам предстоит узнать всю «кухню» подготовки масштабных городских событий, а также постичь азы добровольчества и получить необходимую для дальнейшей работы информацию. Стать участником движения могут молодые люди, достигнувшие 16-тилетия. Для «новобранцев» состоятся специальные краткосрочные обучающие семинары и мастер-классы. Для того, чтобы принять участие в торжественных событиях, необходимо заполнить анкету волонтера, которая размещена на сайте горадминистрации. Или обратиться в Агентство социо-культурных пректов по адресу: ул. Монастырская, 95а. Набор продлится до 21 апреля, после чего начнутся организационные встречи и репетиции.