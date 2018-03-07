Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← Аварию устранили, газ включили

Февраль выдался «урожайным» →

Акварельные чудеса Анастасии Столбовой

Анастасия Столбова

В Фестивальном доме открывается выставка акварельных картин пермского иллюстратора Анастасии Столбовой. На иллюстрациях - добрые и очень искренние детские сюжеты про любимых героев и наш город, способные тронуть любого, вне зависимости от возраста. Работы Анастасии украшают страницы уже более 10 книг, 3 из которых изданы в Перми. Это «Волшебные мелочи», «Дверь на лугу», а также «Волшебное лукошко» - одна из книг, созданных в рамках проекта губернатора «Подарок первокласснику». Вход свободный, выставка работает до 18 марта.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 07.03.2018 в 11:34 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

Аварию устранили, газ включили

Жительницу Краснокамска обвиняют в растрате «крестьянских» грантов

Семья как символ счастья

8 Марта в каждый дом

Финансовая грамотность: Индивидуальный инвестиционный счет

Гаджи Гаджиев ушел в отставку

В аэропорту открыли избирательный участок

Неслучайные имена

В Перми пройдет конкурс красоты и очарования

К святой - с букетом


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Аварию устранили, газ включили

Февраль выдался «урожайным» →

Обратите внимание

в Перми

Слово о Горьком

Новая выставка в Пермской художественной галерее посвящена 150-летию со дня рождения писателя А.М. Горького.
07.03.2018 в 16:36

Метки: в Перми, Культура, Общество

МЧС предупреждает: сильный ветер

Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
07.03.2018 в 16:09

Метки: в Перми, в Пермском крае

День Победы: нужны волонтёры

В Перми стартовал набор волонтеров для помощи в организации и проведении 9 Мая.
07.03.2018 в 15:45

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Пассажиркам электричек дарят семена

Цветы и внимание в ближайшие дни ждут пассажирок пермских электричек.
07.03.2018 в 15:25

Метки: в Перми, Общество

Пермские «управляшки» накажут за сосульки

Городской департамент ЖКХ потребовал усилить контроль районных администраций за состоянием кровель.
07.03.2018 в 15:04

Метки: в Перми, Общество

В России

Пермь посетил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин

Вице-премьер проверил, как в Пермском крае обстоят дела с диверсификацией экономики.
07.03.2018 в 09:43

Метки: в Пермском крае, В России, Экономика, Власть

«Амкар» сыграл вничью с «Зенитом»

Матч изобиловал острыми моментами.
06.03.2018 в 15:23

Метки: в Перми, Спорт, Общество, В России

Михаил Бабич поздравил женщин ПФО с 8 Марта

Полпред президента в ПФО Михаил Бабич поздравил женщин с наступающим праздником.
06.03.2018 в 14:13

Метки: в Перми, В России, Власть

Финансовая грамотность: Индивидуальный инвестиционный счет

Индивидуальные инвестиционные счета - это большие возможности для опытных и начинающих инвесторов.
06.03.2018 в 11:56

Метки: в Перми, Экономика, Деньги, В России

В Губахе начинается стройка ценой в 58 миллиардов рублей

На Метафраксе появится сразу 4 тысячи новых рабочих мест.
05.03.2018 в 10:05

Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика, Власть, В России

Лента новостей RSS каналы

Слово о ГорькомСлово о Горьком

МЧС предупреждает: сильный ветерМЧС предупреждает: сильный ветер

Права инвалида защитила прокуратураПрава инвалида защитила прокуратура

День Победы: нужны волонтёрыДень Победы: нужны волонтёры

Пассажиркам электричек дарят семенаПассажиркам электричек дарят семена

Пермские «управляшки» накажут за сосулькиПермские «управляшки» накажут за сосульки

Новости культуры. Пермь 06.03.2018Новости культуры. Пермь 06.03.2018

Февраль выдался «урожайным»Февраль выдался «урожайным»

Коми-пермяки снимают ролики к юбилею ГорькогоКоми-пермяки снимают ролики к юбилею Горького

Глава Перми поздравил женщинГлава Перми поздравил женщин

ЛУКОЙЛ за здоровье нацииЛУКОЙЛ за здоровье нации

Акварельные чудеса Анастасии СтолбовойАкварельные чудеса Анастасии Столбовой

Аварию устранили, газ включилиАварию устранили, газ включили

Ветра зимыВетра зимы

Избирательные участки прошли тест на доступностьИзбирательные участки прошли тест на доступность

Пермь посетил российский вице-премьер Дмитрий РогозинПермь посетил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин

Экс-ректора Пермской фармакадемии судят за хищение 25 миллионовЭкс-ректора Пермской фармакадемии судят за хищение 25 миллионов

Вести Кудымкар 06.03.2018Вести Кудымкар 06.03.2018

Брошенный щенок обрел новый домБрошенный щенок обрел новый дом

Пермский губернский оркестр дарил женщинам цветы и музыкуПермский губернский оркестр дарил женщинам цветы и музыку

Синоптики обещают серьезное похолоданиеСиноптики обещают серьезное похолодание

Олимпийскую победу хоккеистов отметили товарищеским матчемОлимпийскую победу хоккеистов отметили товарищеским матчем

В Перми состоится Парад памяти уральских добровольцевВ Перми состоится Парад памяти уральских добровольцев

«Парма» обыграла эстонский «Калев»«Парма» обыграла эстонский «Калев»

«Амкар» сыграл вничью с «Зенитом»«Амкар» сыграл вничью с «Зенитом»

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

© 2018 Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 выдано 22.08.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Главный редактор Панина Елена Валерьевна.

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную