Акварельные чудеса Анастасии Столбовой
В Фестивальном доме открывается выставка акварельных картин пермского иллюстратора Анастасии Столбовой. На иллюстрациях - добрые и очень искренние детские сюжеты про любимых героев и наш город, способные тронуть любого, вне зависимости от возраста. Работы Анастасии украшают страницы уже более 10 книг, 3 из которых изданы в Перми. Это «Волшебные мелочи», «Дверь на лугу», а также «Волшебное лукошко» - одна из книг, созданных в рамках проекта губернатора «Подарок первокласснику». Вход свободный, выставка работает до 18 марта.
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