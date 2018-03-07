Акварельные чудеса Анастасии Столбовой

В Фестивальном доме открывается выставка акварельных картин пермского иллюстратора Анастасии Столбовой. На иллюстрациях - добрые и очень искренние детские сюжеты про любимых героев и наш город, способные тронуть любого, вне зависимости от возраста. Работы Анастасии украшают страницы уже более 10 книг, 3 из которых изданы в Перми. Это «Волшебные мелочи», «Дверь на лугу», а также «Волшебное лукошко» - одна из книг, созданных в рамках проекта губернатора «Подарок первокласснику». Вход свободный, выставка работает до 18 марта.