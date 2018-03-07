Аварию устранили, газ включили

В Пермском районе устранили аварию, из-за которой жители посёлка остались без газа. 447 жителей поселка Юго-Камский вчера вечером остались без газа. При прокладке нового газопровода повредили старый, поэтому подачу решили прекратить. Сейчас газ вернулся в дома людей.- Газоснабжение полностью восстановили, все котельные работают в штатном режиме, - сообщили в краевом МЧС. - Пока авария не была устранена, без газа несколько часов находились 11 многоквартирных и 25 частных жилых домов. Перебоев с отоплением не было.