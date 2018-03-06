Жительницу Краснокамска обвиняют в растрате «крестьянских» грантов

Хозяйку крестьянского хозяйства из Краснокамского района обвиняют в мошенничестве с грантами Министерства сельского хозяйства на 4,6 миллиона рублей. По данным полиции, 42-летняя местная жительница летом 2014 года обратилась в краевой Минсельхоз за получением субсидии, которую предоставляют для возмещения затрат при открытии крестьянского хозяйства. Полученные от правительства 1,5 миллиона рублей она якобы потратила на собственные нужды. Спустя год женщина обратилась в районную администрацию с заявкой на предоставление гранта на развитие семейной животноводческой фермы. Полученные более 3-х миллионов рублей она также потратила на собственные нужды.- Общий ущерб от её деятельности составил порядка 4,6 миллиона рублей, - сообщили в полиции. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ей грозит наказание до 10 лет лишения свободы.