Семья как символ счастья

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На сайте Уполномоченного по правам ребёнка и в официальной группе «Вконтакте» завершается голосование за эскизный проект скульптуры «Счастливая семья». Идея детского омбудсмена Светланы Денисовой и Пермского городского родительского совета об установке в Перми скульптурной композиции была поддержана Общественным Советом по топонимике при городской Думе. На конкурс скульпторами из Перми и Москвы было представлено 5 авторских эскизов. Принимать решение будет жюри с учётом пожеланий, высказанных в ходе общественного голосования. Средства на городскую скульптуру «Счастливая семья» будут собираться методом краудфандинга, то есть коллективного финансирования.

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 06.03.2018 в 13:02 в рубрике - Радио Пермского края

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