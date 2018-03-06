Семья как символ счастья

На сайте Уполномоченного по правам ребёнка и в официальной группе «Вконтакте» завершается голосование за эскизный проект скульптуры «Счастливая семья». Идея детского омбудсмена Светланы Денисовой и Пермского городского родительского совета об установке в Перми скульптурной композиции была поддержана Общественным Советом по топонимике при городской Думе. На конкурс скульпторами из Перми и Москвы было представлено 5 авторских эскизов. Принимать решение будет жюри с учётом пожеланий, высказанных в ходе общественного голосования. Средства на городскую скульптуру «Счастливая семья» будут собираться методом краудфандинга, то есть коллективного финансирования.