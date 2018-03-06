8 Марта в каждый дом

Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта, продлятся всю неделю. Концерты и выставки пройдут во всех районах Перми. Так, в Пермском доме народного творчества «Губерния» в Индустриальном районе состоится праздничный концерт «Для сильных и нежных», посвященный сразу двум праздникам – Дню защитника Отчества и Международному женскому дню. Лучшие танцевальные, музыкальные и цирковые номера станут прекрасными подарками для всех гостей. Украсит концерт выступление одного из самых мужественных и хорошо знакомых пермякам коллективов – «Хорус-квартет». А после концертной программы гостей ждет танцевальная ретро-дискотека под музыку духового оркестра. Праздничные мероприятия будут также организованы в ТОСах, общественных центрах, образовательных учреждениях, библиотеках и других организациях.