Чтобы научиться дружить с деньгами, необходимо их правильно тратить – с одной стороны, а также знать все инструменты их накопления, и выбрать самый эффективный из них.

На сегодня для россиян депозит в банке является самым доступным, понятным и безопасным финансовым инструментом. Но особых накоплений он не принесет. Все или частично съест инфляция. На помощь приходит государство. Несколько лет назад появились индивидуальные инвестиционные счета. Что это такое? Расскажем в рубрике «Финансовая грамотность».

Индивидуальный Инвестиционный Счет - это, по сути, брокерский счет, с помощью которого можно инвестировать в ценные бумаги. Но с некоторыми особенностями: во-первых, здесь есть налоговые льготы, во-вторых, открыть можно только один Индивидуальный Инвестиционный Счет, а срок его действия минимум три года. Если Вы решите снять деньги со счета или закрыть его раньше этого срока, то все полученные льготы придется вернуть обратно. То есть свои деньги вы получите назад полностью, но вот дополнительные средства придется вернуть.

Индивидуальные инвестиционные счета стали доступны в России с 1 января 2015 года. Таким образом государство планировало популяризировать среди населения долгосрочное инвестирование в ценные бумаги. В качестве поощрения был использован механизм налоговых вычетов. То есть, можно вкладывать деньги в биржевые инструменты с высокой потенциальной доходностью и получать за это "скидки" на налоги.

Гражданин РФ может вносить на Индивидуальный Инвестиционный счет до 1 миллиона рублей в год, из них на сумму до 400 тысяч рублей в год государство предоставляет налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц. И это очень серьезный бонус!

К примеру, если вы ежегодно вносите на Индивидуальный Инвестиционный Счет по 400 тысяч в течение трех лет, то только за счет налогового вычета на взносы получите 156 тысяч рублей.

Для этого счет должен существовать не менее трех лет без вывода с него денег, иначе полученные вычеты придется вернуть.

Открыть Индивидуальный Инвестиционный Счет можно как в брокерской компании, так и в крупных банках. Список самых востребованных организаций, к примеру, можно посмотреть на сайте банки.ру в разделе "Инвестиции" - воспользоваться такой льготой возможно, если вы официально трудоустроены и платите налоги на доходы. Причем сами доходы должны быть не меньше внесенной суммы.

Важно понимать, что вычет - это возврат денег из бюджета, которые вы раньше отдали государству в виде налога на доход. Следовательно, если Ваш годовой доход, например, 100 тысяч, а Вы внесли на счет 400 тысяч, 13 процентов вернут от первой суммы – от 100 тысяч, с которых вы заплатили НДФЛ.

Итак, для получения вычета необходимо собрать следующий пакет документов:

- декларацию по форме 3-НДФЛ,

- документы об открытии Индивидуального Инвестиционного Счета,

- документы, подтверждающие внесение денежных средств,

- заявление на возврат налога,

- свои банковские реквизиты.

Все это необходимо предоставить в налоговый орган по месту жительства.

Индивидуальные инвестиционные счета - это большие возможности для опытных и начинающих инвесторов. Зарабатывая на бирже и получая вычеты, можно получить доход, значительно превышающий ставки по банковским депозитам. Кроме того, данный счет, по сути, позволяет возвращать налоги, уплаченные, например, с заработной платы. Естественно, рыночный риск никто не отменял, но здесь многое зависит от выбора финансовых инструментов, в которые планируется инвестировать.

На бирже этих инструментов огромное количество. Одним из самых низкорискованных считаются облигации, выпущенные государством, облигации федерального займа (ОФЗ). Крупный доход по ним не облагается НДФЛ, проценты, как правило, выплачиваются раз в полгода, а дата погашения заранее известна.При продаже облигаций ранее даты погашения проценты не будут потеряны, инвестор получает накопленный крупный доход за период владения бумагами. Реализовать ОФЗ можно в любой момент по рыночной стоимости.

Итак, в любом случае Индивидуальный Инвестиционный Счет - это хорошая возможность познакомиться с фондовым рынком и инвестициями, чтобы дружить с деньгами.

Удачи вам и финансового благополучия!