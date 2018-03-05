Гаджи Гаджиев ушел в отставку
Футбольный клуб «Амкар» сообщил о назначении 42-летнего Вадима Евсеева исполняющим обязанности главного тренера пермской команды. Бывший главный тренер Гаджи Гаджиев ушел в отставку, он руководил пермской командой с 2014 года. Вадим Евсеев был ассистентом главного тренера «Амкара» в течение трех лет. Ранее он работал в команде «Текстильщик», а карьеру в футболе начинал как игрок.
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