Футбольный клуб «Амкар» сообщил о назначении 42-летнего Вадима Евсеева исполняющим обязанности главного тренера пермской команды. Бывший главный тренер Гаджи Гаджиев ушел в отставку, он руководил пермской командой с 2014 года. Вадим Евсеев был ассистентом главного тренера «Амкара» в течение трех лет. Ранее он работал в команде «Текстильщик», а карьеру в футболе начинал как игрок.