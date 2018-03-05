В аэропорту открыли избирательный участок
В новом терминале аэропорта «Пермь» открылся избиртельный участок. Он расположен на первом этаже слева от входной группы и работает с 16:00 до 20:00 - в будние дни и с 10:00 до 15:00 - в выходные. Участок принимает заявления граждан о желании проголосовать не по месту регистрации до 12 марта 2018 года включительно при предъявлении паспорта гражданина России. После получения заявления избирателя исключат из списка избирателей на его участке для голосования по месту регистрации и внесут в список на выбранном им УИКе. В день выборов все избирательные участки в Пермском крае работают с 8 утра до 8 вечера.
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