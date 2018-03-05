Неслучайные имена

Общественный совет по топонимике при главе Перми одобрил идею создания мемориала в честь командующего воздушно-десантными войсками СССР, героя Советского Союза Василия Маргелова. «Свыше десяти тысяч пермяков прошли через десантные войска. Считаю, что идея мемориала должна быть реализована в Перми», - заявил герой России, депутат законодательного собрания края Сергей Яшкин. А кроме того, с нашим городом военачальника связывает рождение сына, здесь же ежегодно проходит турнир по армейскому рукопашному бою имени Маргелова.

Также на заседании совета было принято решение о том, что сквер, расположенный на пересечении улиц Солдатова и Моторостроителей, будет носить имя героя Советского Союза, летчика-истребителя Николая Краснова.

Сквер на углу улиц Глеба Успенского и Пионерской (за кинотеатром «Кристалл») будет именоваться «Сквер имени академика Евгения Вагнера».

Кроме того, по решению членов совета на памятном знаке «Ордена Ленина» появится новая надпись «За успехи, достигнутые трудящимися области в хозяйственном и культурном строительстве, в 1967 году Пермская область награждена «Орденом Ленина». Надпись по замыслу инициаторов должна будет органично дополнить уже имеющуюся надпись «За большие успехи в развитии промышленного производства в 1971 году город Пермь награжден «Орденом Ленина». Тем самым на монументе будут отображены заслуги, как города, так и региона, награжденных орденами Ленина в разные годы.