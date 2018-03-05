Неслучайные имена
Общественный совет по топонимике при главе Перми одобрил идею создания мемориала в честь командующего воздушно-десантными войсками СССР, героя Советского Союза Василия Маргелова. «Свыше десяти тысяч пермяков прошли через десантные войска. Считаю, что идея мемориала должна быть реализована в Перми», - заявил герой России, депутат законодательного собрания края Сергей Яшкин. А кроме того, с нашим городом военачальника связывает рождение сына, здесь же ежегодно проходит турнир по армейскому рукопашному бою имени Маргелова.
Также на заседании совета было принято решение о том, что сквер, расположенный на пересечении улиц Солдатова и Моторостроителей, будет носить имя героя Советского Союза, летчика-истребителя Николая Краснова.
Сквер на углу улиц Глеба Успенского и Пионерской (за кинотеатром «Кристалл») будет именоваться «Сквер имени академика Евгения Вагнера».
Кроме того, по решению членов совета на памятном знаке «Ордена Ленина» появится новая надпись «За успехи, достигнутые трудящимися области в хозяйственном и культурном строительстве, в 1967 году Пермская область награждена «Орденом Ленина». Надпись по замыслу инициаторов должна будет органично дополнить уже имеющуюся надпись «За большие успехи в развитии промышленного производства в 1971 году город Пермь награжден «Орденом Ленина». Тем самым на монументе будут отображены заслуги, как города, так и региона, награжденных орденами Ленина в разные годы.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
В Перми пройдет конкурс красоты и очарования
К святой - с букетом
Ирина Слуцкая проведет мастер-класс для детей
Март будет снежным и холодным
На Пермской химической компании произведена выемка документов
Заведующую поликлиники уличили в мошенничестве
Наградной удел: «Ордену Ленина» нашли новое пристанище
Пушкинка откроет «Грани света и тьмы»
Росреестр проводит единый День консультаций
Выборы близко
Добавить комментарий: