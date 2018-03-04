В Перми пройдет конкурс красоты и очарования

4 марта в Центре детского творчества «Юность» пройдет городской конкурс красоты и очарования «Пермская жемчужина - 2018». Конкурс проходит четвертый год подряд и с каждым годом становится все масштабнее. Участвуют школьницы города Перми в возрасте от 13 до 17 лет. На отборочный кастинг пришли 27 человек из которых 15 стали участницами конкурса. Начало 4 марта в 16:00.