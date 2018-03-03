К святой - с букетом





В Пермь 3 марта доставят икону с частицей мощей блаженной Матроны Московской. Верующие смогут поклониться святыне в храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (микрорайон Крохалева, ул. Лодыгина 40 а). Она пробудет там по 25 марта. Ежедневно в храме будут читаться акафисты блаженной Матроне в 11.00 и в 16.00.Святыню везут из Свято-Никольского архиерейского подворья Ухты. Икону будут сопровождать монахи эой обители.Святая блаженная старица Матрона Московская - одна из наиболее почитаемых русских святых двадцатого столетия. Святой Матронушке молятся в болезнях, при сложных жизненных обстоятельствах и семейных неурядицах. Она соединят разделённые семьи, помогает найти работу, лечит от наркомании и онкологии, помогает в бесплодии. При жизни Матрона очень любила красные розы, поэтому к ней принято идти с букетом.