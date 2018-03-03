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Ирина Слуцкая проведет мастер-класс для детей

фигуристка

3 марта Пермь посетит известная спортсменка, четырехкратная чемпионка России, семикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира  по фигурному катанию, а ныне - председатель Президиума Добровольного физкультурного союза  Ирина Слуцкая. В рамках Всероссийской информационно-профилактической акции «Жить, побеждая диабет!» спортсменка проведет два мастер-класса по фигурному катанию для учащихся спортивных школ и для детей с диабетом, а также примет участие в мастер-классе по скандинавской ходьбе для людей с диабетом. По завершению мастер-классов будут организованы автограф-сессии. На мастер-класс по скандинавской ходьбе приглашаются все желающие со своим спортивным инвентарем. Встреча пройдет в парке им. Горького, начало – в 14.00. Акция проходит при содействии краевого Правительства. Планируется официальная встреча представителей московской делегации с губернатором Пермского края.  

Метки: в Перми, В России, Спорт

Опубликовано: 03.03.2018 в 09:33 в рубрике - Радио Пермского края

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