Март будет снежным и холодным
В Перми ожидается снежный и холодный март. По данным ГИС-центра ПГНИУ, весь месяц над северо-востоком Европейской России, Полярным Уралом и севером Западной Сибири будет располагаться чрезвычайно глубокий высотный циклон, в котором будет циркулировать арктический воздух, поступающий, в том числе из наиболее холодного, Канадского сектора Арктики.Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 1-2 градуса на юге и 3-5 градусов на севере. Таким образом, средняя температура марта в Перми может составить -6…-7 градусов, а на севере края до -10. Кроме того, специалисты предполагают, что март будет снежным с большим количеством осадков.
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