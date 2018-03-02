На Пермской химической компании произведена выемка документов

По факту пожара на Пермской химической компании СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба ведомства, установлено, что утром 1 марта в одном из цехов ООО «Пермская химическая компания» при выполнении работ произошла химическая реакция, повлекшая воспламенение, в результате чего пострадало пятеро работников. Все они госпитализированы в больницу, одному из них - 27-летнему мужчине причинен тяжкий вред здоровью в виде множественных ожогов. В настоящее время следователи произвели выемку технической документации, видеозапись камер внутреннего наблюдения и иные следы и объекты, которые изъяты для дальнейшего исследования и назначения необходимых судебных экспертиз. Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии.