Заведующую поликлиники уличили в мошенничестве

Орджоникидзевский суд Перми вынес приговор заведующей отделением медицинской профилактики – врачу-терапевту «Городская поликлиника № 8». Она признана виновной в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, установлено, что врач необоснованно получила стимулирующие выплаты за участие в проведении диспансеризации взрослого населения. В частности, заведующая в октябре 2016 года, воспользовавшись доступом к служебным спискам населения, подлежащего диспансеризации, внесла в единую информационную систему здравоохранения Пермского края «Промед» ложные сведения о прохождении диспансеризации 648 лицами. По этим основаниям поликлиника предъявила к оплате территориальному ФОМС края фиктивные документы. За проведение такой работы на лицевой счет медучереждения были переведено более 590 тыс. руб., из которых заведущей была выплачена премия в размере 74,5 тыс. руб., а также около 30 тыс. руб. участковой медицинской сестре, не осведомленной о преступных действиях виновной. Суд, с учетом признания вины и погашения в полном объеме причиненного ущерба, приговорил виновную к штрафу в размере 150 тыс. руб.в доход государства. При этом сохранен арест, наложенный на имущество осужденной, вплоть до уплаты штрафа, назначенного приговором суда.