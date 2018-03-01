Наградной удел: «Ордену Ленина» нашли новое пристанище
Орден Ленина, которым Пермская область была награждена в 1967 году за успешное развитие промышленного производства, будет передан на хранение в Пермский краеведческий музей. Постановление об этом подписал губернатор края Максим Решетников. В документе указано, что передача ордена происходит в соответствии с указом президента России «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы РФ» и письмом министерства культуры РФ.
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