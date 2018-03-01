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Пушкинка откроет «Грани света и тьмы»
«Пушкинка» приглашает на музыкальный вечер. Сегодня в большом зале центральной городской библиотеки им. Пушкина состоится концерт «Грани света и тьмы». В рамках мероприятия прозвучит музыка Людвига ван Бетховена и Франца Шуберта. Выбор произведений этих двух композиторов не случаен. Музыканты жили и творили в одно время и в одной стране. Несмотря на это, свидетельств о том, что они общались между собой, практически не сохранилось. Однако с творчеством друг друга были знакомы. Концерт состоится в рамках проекта «Встречи у рояля». Вход свободный. Гостей в Доме Смышляева ждут в 18.30.
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