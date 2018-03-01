Росреестр проводит единый День консультаций

В Прикамье сегодня Росреестр проведет единый День консультаций. Мероприятие приурочено к 10-летию образования Росреестра и 20-летию создания в Российской Федерации системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Специалисты с 13:00 до 20:00 проведут бесплатные консультации для граждан по вопросам, относящимся к полномочиям Росреестра: постановка на кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость, возможности получения услуг в электронном виде, государственный земельный и геодезический надзор, надзор за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, оценщиков и кадастровых инженеров, кадастровая стоимость и возможность ее пересмотра в специальных комиссиях; землеустройство и мониторинг земель и другие. В Перми Единый день консультаций пройдет по адресам - ул. Ленина, д. 66, корп. 2, ул. Маршала Рыбалко, 12 а, ул. Газеты "Звезда", д. 5 (3 этаж), ул. Кронита, д. 4, ул. Петропавловская, д. 51. В районах края -в территориальных подразделениях Управления и Кадастровой палаты.