Выборы близко
В эфирах ГТРК «Пермь» стартовал цикл дебатов между доверенными лицами кандидатов на должность Президента России. По закону до дня тишины (17 марта) на двух телеканалах и трех радиостанциях, входящих в состав государственной телерадиокомпании, пройдет по десять раундов совместных предвыборных встреч. Первый раунд дебатов прошёл накануне утром на телеканале «Россия 1», днём - на телеканале «Россия 24», радиостанциях «Маяк» и «Вести ФМ». Завершили день дебаты в прямом эфире «Радио России Пермь» в 21.10.
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