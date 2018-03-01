Выборы близко

В эфирах ГТРК «Пермь» стартовал цикл дебатов между доверенными лицами кандидатов на должность Президента России. По закону до дня тишины (17 марта) на двух телеканалах и трех радиостанциях, входящих в состав государственной телерадиокомпании, пройдет по десять раундов совместных предвыборных встреч. Первый раунд дебатов прошёл накануне утром на телеканале «Россия 1», днём - на телеканале «Россия 24», радиостанциях «Маяк» и «Вести ФМ». Завершили день дебаты в прямом эфире «Радио России Пермь» в 21.10.