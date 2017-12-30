В Прикамье в праздники изменится график выдачи пенсий, о чем сообщает Отделение ПФР по Пермскому краю. В январе следующего года почтальоны будут разносить пенсии с 3 числа согласно графикам выплаты с учётом режима работы отделений почтовой связи и муниципальных предприятий. Со всеми вопросами по доставке и выплате пенсий можно обращаться по телефону горячей линии ОПФР: 8 (342) 264-32-04