С января вырастет стоимость проезда в электричках

Региональная служба по тарифам Пермского края приняла решение проиндексировать с 2018 года тарифы на перевозку пассажиров в пригородном железнодорожном транспорте на 3%. При расчете тарифов учитывается повышение цен на энергоносители, уровень инфляции и другие экономические показатели. В соответствии с социально-экономическим прогнозом Минэкономразвития РФ предельно допустимая величина повышения тарифа для субъектов РФ, в том числе и для Прикамья – 4%. Но Правительство Пермского края решило, что рост должен быть минимальным, выпадающие доходы перевозчиков будут компенсироваться за счет бюджета. Максимальная дистанция – до 180 км – обойдется примерно в 290 рублей (ребенок – около 70). В Прикамье услуги по организации пригородных пассажирских перевозок предоставляют две компании АО «Пермская пригородная компания» и АО «Содружество». Для каждой рассчитывается свой экономически обоснованный тариф.